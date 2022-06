La squadra della Scuola Basket Carbonia Miners allenata da Marco Dessì è campione regionale Under 14 maschile di basket

A distanza di meno di 48 ore dall’amara conclusione di Gara 3 per la promozione in serie C, persa sul campo di via Deffenu con il G.S.O. Elmas, la Scuola Basket Carbonia Miners ha conquistato questa mattina il titolo regionale Under 14 superando 63 a 45 la S.A.P. Alghero, nella finalissima disputata nella Palestra comunale di via De Amicis, in località Sa Gora, a Terralba.

Le due squadre avevano concluso in testa la prima fase di qualificazione: la S.A.P. Alghero a punteggio pieno con 10 vittorie nel girone Nord (6 squadre); la Scuola Basket Carbonia Miners con 17 vittorie e 1 sconfitta nel girone Sud (10 squadre). La S.A.P. Alghero ha chiuso al primo posto anche la seconda fase del girone Nord (5 squadre) con 4 vittorie.

Nelle semifinali, la S.A.P. Alghero s’è imposta 66-41 e 54-53 sull’Azzurra Oristano, la Scuola Basket Carbonia Miners due volte 103-33 e 88-30 sulla Santa Croce Olbia.

S.A.P. Alghero: Caneo 3, Masia, Canu, Doppiu 2, Natali 7, Niolu 2, Rizzo 7, Oggiano, Rosas 24. All. Matteo Mastropiero.

Scuola Basket Carbonia Miners: Floris, Masala, Boi 2, Petrosi, Balia 16, Cesaracciu, Cancedda 16, Sciascia 29, Spano, Sanna. All. Marco Dessì.

Arbitri: Mattia Murtas ed Alessandra Seu di Cagliari.

Parziali: 10-18; 7-16; 17-8; 11-21.