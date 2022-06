Sono 18 gli incendi sviluppatisi oggi in Sardegna, il mezzo aereo è intervenuto a Carbonia, Ussana ed Illorai

Sono 3 gli incendi, sui 18 segnalati oggi in Sardegna, che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale.

Le fiamme si sono sviluppate ad Ussana (in località Monte Assorgia), ad Illorai (in località Tottolocche) e Carbonia (in via Sicilia e in via del Minatore).

Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte Forestas, barracelli, Corpo Forestale, volontari e vigili del fuoco.

Antonio Caria