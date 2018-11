Trasferte molto insidiose, domenica sera, per Sulcispes Sant’Antioco e Scuola Basket Miners Carbonia, a Sassari ed Alghero.

Trasferte molto insidiose, domenica sera, per Sulcispes Sant’Antioco e Scuola Basket Miners Carbonia, nell’ottava giornata di andata della regular season del campionato di serie D di basket maschile. La squadra di Paolo Massidda, reduce da quattro vittorie consecutive che l’hanno portata al secondo posto in classifica, rende visita alla Dinamo Basket, formazione con la quale condivide la seconda posizione, reduce dalla prima sconfitta stagionale subita sul campo del Basket Uri Club (63 a 55), sul campo della Palestra Simula di via Poligono, a Sassari, inizio ore 16.00; la Scuola Basket Miners Carbonia, reduce dalla belle vittoria sul Sinnai Basket, gioca alle 19.00 sul campo della palestra Vittorio Corbia di via Pacinotti, ad Alghero, contro una formazione che arriva dalla sconfitta subita a Sant’Antioco e in classifica si trova a pari merito con la squadra di Marco Dessì, a quota 8 (4 vittorie e 3 sconfitte).

Sugli altri campi, si giocano le partite Cus Sassari – Porto Torres (oggi ore 18.00), Frongia’s Caffe Vitalis – Pall. Nuoro (domani ore 18.30), Basket San Salvatore – Scuola Basket Cagliari (domani ore 20.00), Oratorio Elmas – Basket Uri Club (oggi ore 18.00), Sinnai Basket – Basket Quartu (oggi ore 18.00).

