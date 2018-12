I carabinieri di Teulada, in località Serra Cottura Manna, hanno rinvenuto e sequestrato 4 fucili e un centinaio di cartucce occultati nel terreno.

I carabinieri di Teulada, in località Serra Cottura Manna, hanno rinvenuto e sequestrato 4 fucili ed un centinaio di cartucce occultati nel terreno, nel corso di un rastrellamento del territorio effettuato con il supporto delle unità cinofile e di personale dello squadrone “Cacciatori” di Sardegna, a seguito di comunicazioni giunte ai Comandi dell’Arma che segnalavano un movimento di persone armate, presumibilmente per attività di bracconaggio. Già lo scorso mese erano state denunciate nella zona, precisamente a Santadi, due cacciatori per porto abusivo di armi, fermati in auto durante un posto di controllo e trovati in possesso di due fucili nascosti nel passaruote interno dell’autovettura.

Fucili e cartucce sono stati trovati al termine della battuta, in zona montuosa, all’interno di due tubi artigianali utilizzati come ulteriori nascondigli. Si tratta di tre fucili semi automatici e di una doppietta, tutti con matricola abrasa, e di un centinaio di cartucce calibro 12 e 16, contenute in calze e buste di cellophane. E’ la prima volta che vengono ritrovate e sequestrate armi con matricola abrasa nascoste in quella zona montuosa.

Sono in corso le indagini del Nucleo investigativo del Comando provinciale carabinieri di Cagliari, per verificare la provenienza e l’utilizzo delle armi sequestrate in altro reati contro le persone ed il patrimonio, anche attraverso esami dattiloscopici e balistici, al fine di identificare i soggetti utilizzatori che potrebbero averle impiegate illecitamente a vario scopo negli ultimi sei mesi nella zona del Sulcis.

