Il 21 e 22 dicembre, in concomitanza con la Giornata mondiale del diabete, Sant’Antioco ospiterà il convegno “Il Terzo tempo…con il Diabete!”, organizzato dalla Sulcispes nella sala consiliare comunale.

La Sulcispes, consapevole del problema che coinvolge anche diversi suoi atleti, a partire dal 2017 ha intrapreso rapporti di collaborazione con associazioni che si occupano di malattie croniche come il diabete mellito, in particolar modo del diabete mellito autoimmune che, purtroppo, nel nostro territorio ha un tasso d’incidenze fra i più alti al mondo. In occasione della Giornata mondiale del diabete 2017, la Sulcispes ha intrapreso una importante collaborazione con l’associazione Diabete Iglesias Carbonia Onlus. Il sodalizio nato sotto forma di sponsorizzazione etica e con il fine di focalizzare l’attenzione relativamente al diabete infantile di tipo 1, presente anche nell’ambito dello sport, intende portare Avanti diverse iniziative, di natura sportiva e sociale, mirate a raggiungere un fine comune: formare per informare. Un progetto volto all’educazione non solo motoria, ma anche alimentare e terapeutica Il 2018 rappresenta il proseguimento dell’impegno della Sulcispes su queste tematiche, ampliando la rete grazie ai nuovi rapporti di collaborazione instaurati anche con:

1. Diabete Forum, ADIC Onlus (Associazione Diabete Iglesias Carbonia Onlus).

2. FAND, Associazione Italiana Diabetici – Sezione Sulcis

3. Coordinamento Associazione Diabetici Sardi

4. Rete Sarda Diabete

5. Diabete Italia ATTIVITA’.

