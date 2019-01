I carabinieri di Cagliari ieri sera hanno arrestato in fragranza un pregiudicato extracomunitario del Gambia classe 1999 per i reati di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, porto di armi abusivo, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari ieri sera hanno arrestato in fragranza un pregiudicato extracomunitario del Gambia classe 1999 per i reati di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, porto di armi abusivo, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’attività si è svolta nel tardo pomeriggio quando i militari, transitando nei pressi di piazza del Carmine, hanno notato strani atteggiamenti tra due extracomunitari che poco dopo sono stati visti allontanarsi in direzione di via Isola Tavolara, sulle cui scalinate i due si sono appartati in modo assolutamente sospetto. Osservati a distanza, i due soggetti, infatti, sin sono suddivisi una consistente quantità di stupefacente e i carabinieri li hanno colti alla sprovvista. Subito uno dei due giovani stranieri si è dato alla fuga in direzione di viale Trieste, l’altro ha iniziato una violenta colluttazione con un militare, nel corso della quale lo ha minacciato ripetutamente con un coltello a serramanico di 15 cm; a seguito della colluttazione, il richiedente asilo è stato immobilizzato dai drammi di hashish suddivisa in dosi, due telefoni cellulari probabili provento di furto e oltre 100 € in contanti ottenuti dallo spaccio dello stupefacente. Nonostante il rifiuto del controllo, il giovane gambiano è stato detenuto all’interno delle camere di sicurezza del comando provinciale carabinieri, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

