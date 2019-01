Il tempio dell’acqua di Morgongiori verrà narrato questa sera da Roberto Giaccobbo, nella puntata di Freedom – Oltre il Confine, dalle 21 e 25, su Rete 4.

Si è tenuta martedì 8 gennaio la conferenza stampa organizzata dal comune di Morgongiori per la presentazione del primo modello virtuale realizzato in 3D del tempio ipogeico di Sa Scaba ‘e Cresia situato a Morgongiori, in provincia di Oristano.

Il tempio dedicato al culto dell’acqua, risalente al periodo nuragico, verrà narrato da Roberto Giaccobbo, che racconterà la sua avventura nella puntata di Freedom – Oltre il Confine, che andrà in onda questa sera, alle 21 e 25, su Rete 4.

Nel corso della conferenza stampa il conduttore di Rete 4 ha parlato della sua incredibile esperienza nel cuore della terra di Sardegna, quando nei primi giorni dello scorso ottobre, è entrato, accompagnato dallo Speleo Club Oristanese, in una fenditura strettissima del Monte Arci scendendo per circa 50 metri, per andare a scoprire una scalinata maestosa e un tempio dedicato al culto dell’acqua costruito circa 3.200 anni fa.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments