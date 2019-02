E’ stata inaugurata questa mattina, nei locali della Fabbrica del Cinema, a Carbonia, la sala cinematografica “Fabio Masala”.

E’ stata inaugurata questa mattina, nei locali della Fabbrica del Cinema, in piazza Sergio Usai, nella Grande Miniera di Serbariu, a Carbonia, la sala cinematografica “Fabio Masala” del Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria. La sala si pone come nuovo spazio pubblico per la fruizione cinematografica, culturale, convegnistica e didattica, che suggella l’impegno del Centro Servizi Culturali per la creazione nel Sulcis Iglesiente di una realtà cineportuale.

La sala, intitolata a Fabio Masala, fondatore e primo direttore della Società Umanitaria in Sardegna, figura chiave per lo sviluppo della cultura audiovisiva e cinematografica nell’Isola, tra i relatori della “Carta dei diritti del pubblico”, redatta a Tabor nel 1987, potrà contare su 130 posti a sedere e sarà attrezzata con un nuovo impianto di proiezione digitale DCP – Digital Cinema Package -, capace di proiettare i film in uscita nel normale circuito distributivo, e impianto sonoro Dolby Surround.

La nuova sala avrà una funzione polivalente e ospiterà le attività che già il Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria svolge abitualmente durante tutto il corso dell’anno: rassegne, festival, proiezioni per le scuole. Ma sarà anche uno spazio aperto nei confronti del tessuto sociale, culturale ed associazionistico del territorio, con la possibilità di potenziare i momenti dedicati alla didattica e alla piccola convegnistica.

Dopo una breve presentazione, coordinata da Paolo Serra, direttore del Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria di Carbonia, è stato proiettato il documentario “Fare per capire: i settant’anni di storia della Società Umanitaria”, diretto da Paolo Carboni, che è stato affiancato nelle varie fasi produttive dagli operatori del Centro Servizi Culturali di Carbonia e da quelli della società cooperativa S.C.I.L.A.. Si tratta di una produzione avviata nel 2017 per il 50° anniversario dell’Istituzione dei Centri Servizi Culturali della Società Umanitaria in Sardegna: Cagliari, Alghero e Carbonia.

Vediamo ora l’intervista realizzata con Paolo Serra, direttore del Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria di Carbonia.

Pubblicato da Giampaolo Cirronis su Giovedì 7 febbraio 2019

