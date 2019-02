Grande festa questa mattina, a Carbonia, per l’evento “La merenda con i pastori al Nido”. Tanti bambini della struttura per l’infanzia di via Manzoni hanno potuto degustare le prelibatezze offerte dalla Cooperativa Allevatori Sulcitani, organizzatrice dell’evento in collaborazione con il comune di Carbonia, la Cooperativa Piccola Parigi ed il Consorzio Network Etico.

La manifestazione è stata promossa dagli Allevatori Sulcitani, al fine di tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sullo scottante problema del basso prezzo del latte e sulla necessità di definire in modo diverso il peso contrattuale dei pastori nella filiera di produzione del pecorino romano. Una rivendicazione che ha trovato pieno sostegno anche nell’Amministrazionecomunale di Carbonia, presente all’iniziativa con l’assessore delle Attività produttive Mauro Manca e l’assessore alle Politiche giovanili Loredana La Barbera.

I pastori, in collaborazione con le insegnanti dell’Asilo nido di via Manzoni, hanno offerto ai piccini formaggini e yogurt di alta qualità.

L’Amministrazione Comunale ha ringraziato la Cooperativa Allevatori Sulcitani per aver promosso questa meritoria iniziativa, un simbolo di protesta costruttiva che si materializza non attraverso il versamento del latte per strada, bensì nella donazione di formaggi e yogurt ai bambini della nostra città.

