La Giunta regionale ha approvato la programmazione delle risorse FSC 2014-2020, pari a 41,965 milioni di euro, nella quale sono previsti 8 interventi nell’Unione del Comuni del Sulcis.

La Giunta regionale ha approvato la programmazione delle risorse FSC 2014-2020, pari a 41,965 milioni di euro, ricomprese nel Patto per la Sardegna, per la realizzazione degli interventi di completamento di infrastrutture viarie e degli interventi strutturali di attraversamenti stradali relativi all’Area Tematica “1. Infrastrutture” . “Linea d’azione 1.1.2 – Miglioramento rete e servizi mobilità stradale”, previsti dal Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, siglato in data 29.07.2016;

– nell’ambito di tale programma è disposto il finanziamento per il completamento di infrastrutture stradali / interventi strutturali su opere d’arte di attraversamento per un importo pari ad euro 2.755.000,00, ed è individuato quale soggetto attuatore l’Unione dei Comuni del Sulcis;

Gli interventi finanziati per il completamento di infrastrutture stradali / interventi strutturali su opere d’arte di attraversamento per un importo complessivo di euro 2.755.000,00, per i quali è individuato quale soggetto attuatore l’Unione di Comuni del Sulcis, risultano nel dettaglio i seguenti:

– SS 126 “Sud occidentale Sarda” – Progetto di completamento delle intersezioni – Comune di Carbonia – Importo assegnato euro 1.600.000,00;

– Demolizione e sostituzione del Ponte sulla Via Satta – Comune di Sant’Anna Arresi – Importo assegnato euro 115.000,00;

– Demolizione e sostituzione del Ponte sulla S.S. 195 – Comune di Sant’Anna Arresi – Importo assegnato euro 250.000,00;

– Demolizione e ricostruzione del ponte sul Rio Piscinas – Comune di Giba – Importo assegnato euro 350.000,00;

– Messa in sicurezza del ponte di attraversamento del canale circondariale delle ex saline di stato, sulla strada Comunale che conduce alla marina di Masainas – Comune di Masainas – Importo assegnato euro 120.000,00;

– Messa in sicurezza ponte Rio Santu Perdu – loc. Is Pes – Comune di San Giovanni Suergiu – Importo assegnato euro 110.000,00;

– Messa in sicurezza ponte Loc. Is Scarteddus – Comune di San Giovanni Suergiu – Importo assegnato euro 10.000,00;

– Sistemazione del ponte rio Rigau nella strada per Is Lois Is Aresus – Comune di Santadi – Importo assegnato euro 200.000,00;

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments