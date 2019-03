Basket: alle 18.00 l’Automek Calasetta sul campo della Pal. Genneruxi (serie C Silver) e la Scuola Basket Carbonia a Sassari (serie D), domani Frongia’s Caffe Vitalis-Sulcispes (serie D).

L’Automek Calasetta scende in campo alle 18.00 sul campo della Pal. Genneruxi, in via Zagabria, a Cagliari, per la quarta giornata di ritorno della fase a orologio del campionato di serie C Silver di basket maschile. La squadra isolana arriva a questo impegno reduce dalla sconfitta subita la scorsa settimana sul campo della capolista Ferrini Delogu Legnami Quartu Sant’Elena per 91 a 72.

Nel campionato di serie D, giunto all’11ª giornata del girone di ritorno, la Scuola Basket Miners Carbonia gioca alle 18.00 sul campo del Cus Sassari, mentre la Sulcispes Sant’Antioco gioca domani sera, alle 18.30, sul campo della Frongia’s Caffe Vitalis, a San Gavino Monreale. Entrambe le squadre sulcitane arrivano da una bella vittoria: la Sulcispes ottenuta contro il Cus Sassari per 75 a 68; la Scuola Basket Carbonia, una vera e propria impresa, sull’Oratorio Elmas (terza in classifica), per 75 a 71, dopo la netta sconfitta subita sul campo della Dinamo Sassari per 94 a 46.

