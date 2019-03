Basket: in serie C Silver, alle 17.00, Automek Calasetta-Pirates Accademia Basket; serie D: alle 18.00 Oratorio Elmas-Sulcispes Sant’Antioco, domani alle 16.00 Dinamo SS-Scuola Basket Carbonia.

Ancora un impegno casalingo, per l’Automek Calasetta, questo pomeriggio, alle 17.00, contro la Pirates Accademia Basket, nella seconda giornata di ritorno del girone unico a orologio del campionato di serie C Silver di basket maschile. La squadra isolana arriva a questo appuntamento desiderosa di riscattare gli ultimi risultati negativi maturati nelle cinque partite fin qui disputate nella seconda fase del torneo, nelle quali ha accumulato ben quattro sconfitte (l’ultima interna, 74 a 85 con ila Basket Sant’Orsola Sassari) ed una sola vittoria. Alla vigilia del match odierno, l’Automek Calasetta è quinta in classifica con 24 punti, mentre la Pirates Accademia Basket è 8ª con 12 punti.

Nel campionato di serie D, giunto alla nona giornata del girone di ritorno, la Sulcispes Sant’Antioco, galvanizzata dalla bella vittoria ottenuta contro la Dinamo Basket 2000 Sassari per 75 a 57, che l’ha lanciata al quarto posto in classifica, con 28 punti, sulla stessa linea anche se con una peggiore differenza canestri, di Dinamo Basket 2000 Sassari e C.M.B. Porto Torres, a 6 lunghezze dalla vetta a cinque giornate dalla conclusione della prima fase del campionato, gioca alle 18.00 sul campo dell’Oratorio Elmas, squadra terza in classifica con due punti in più, a quota 30. La Scuola Basket Miners Carbonia, reduce dalla sconfitta interna subita con la capolista Basket Coral 2016 Alghero per 85 a 100, gioca domani pomeriggio, alle 16.00, sul campo della Dinamo Basket 2000 Sassari. La squadra mineraria attualmente è 8ª in classifica con 18 punti.

