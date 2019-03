E’ iniziata con una netta vittoria per 2 a 0 sugli austrialiani dell’A.P.I.A. Leichhardt, l’avventura del Cagliari nella 71ª Viareggio Cup.

E’ iniziata con una netta vittoria per 2 a 0 sugli australiani dell’A.P.I.A. Leichhardt, ad Altopascio, l’avventura del Cagliari nella 71ª Viareggio Cup. La vittoria è maturata nella prima mezz’ora, con i gol di Dore e Ladinetti. Nell’altra partita del girone, è terminata in parità, 1 a 1, la partita tra l’Inter e i portoghesi del Braga.

