I carabinieri di Cagliari, nelle ultime 48 ore, hanno arrestato cinque persone per furti. Sono stati due giorni intensi quelli appena trascorsi per i carabinieri della Compagnia di Cagliari: l’incremento delle pattuglie sul territorio disposto sia nelle zone urbane che in quelle periferiche ha consentito di imprimere maggior impulso all’attività preventiva soprattutto nei confronti dei furti e rapine (reati predatori) che incidono maggiormente sulla percezione della sicurezza della cittadinanza.

Venerdì i carabinieri della sezione radiomobile, nel corso della tarda mattinata sono intervenuti presso il supermercato Gieffe di via corelli dove una donna (T.U., classe 1967, di Capoterra), con pregiudizi di polizia, aveva appena oltrepassato le casse senza pagare il corrispettivo di alcuni generi alimentari del valore di 50 euro, occultati in precedenza nella propria borsa. La donna è stata immediatamente bloccata dalla pattuglia, gravitante proprio nei pressi, arrestata e tradotta agli arresti domiciliari. Sempre venerdì, ma nell’arco notturno, un equipaggio del radiomobile nel transitare in via Santa Maria Chiara, ha intercettato un cittadino extracomunitario (A.U., classe 1998, richiedente asilo, ghanese) che si trovava vicino ad una autovettura con atteggiamento sospetto. Subito bloccato dai militari, l’uomo ha cercato la fuga, opponendo resistenza al controllo, spingendo nel contempo uno dei militari. L’immediata perquisizione ha consentito di sequestragli una pinza metallica. L’uomo dopo il rito direttissimo è stato condannato a 7 mesi di carcere.

Ieri pomeriggio invece i militari della stazione di Cagliari-Villanova sono intervenuti presso il supermercato Nonna Isa di via Cadello, dove hanno arrestato in flagranza di furto un uomo di Nuraminis (M.I. classe 1985, con precedenti di polizia) che poco prima aveva oltrepassato le casse senza pagare, occultando generi sanitari. L’uomo, che nell’immediatezza è stato tradotto agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato qualche ora dopo, dai militari della sezione radiomobile, in viale Poetto, ove vè stato rintracciato mentre aveva con sé due siringhe usate con residui di eroina. Per tali motivi, sarà segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti. Sempre nel pomeriggio di ieri, infine, i militari del radiomobile, nel corso di un servizio perlustrativo a Elmas, hanno arrestato in flagranza del reato di furto in abitazione una donna del posto, con precedenti di polizia (G.M., classe 1981). In particolare, i carabinieri allertati dai vicini dell’abitazione sita in via Luigi Bersanti sono, in una frazione di minuto, intervenuti nell’abitazione segnalata cogliendo la donna ancora nella camera da letto, mentre stava rovistando nei mobili per cercare la refurtiva. Placcata dai carabinieri, è stata tradotta agli arresti domiciliari. Nel corso della perquisizione, i militari della Compagnia di via Nuoro hanno anche sequestrato una pinza a pappagallo ed una spatola, usate poco prima dalla malvivente per accedere nella casa.

