Intesa tra comune di Iglesias ed Anas per la manutenzione di alcuni ponti stradali, la realizzazione della circonvallazione dalla SS 130 e della rotonda di Bindua.

Giovedì 14 febbraio, il sindaco di Iglesias Mauro Usai, l’assessore dei Lavori pubblici Vito Didaci ed il dirigente del Settore Tecnico-Manutentivo Pierluigi Castiglione, hanno partecipato ad un incontro presso il Centro Direzionale di via Isonzo con una una delegazione dell’ANAS formata da Valter Bortolan, responsabile del coordinamento territoriale per la Sardegna e da tre suoi dirigenti tecnici-amministrativi.

Le discussioni, hanno riguardato sia gli aspetti tecnici che quelli amministrativi dei lavori di manutenzione dei due ponti stradali lungo la statale 130, per i quali sono state stabilite e formalizzate le competenze tra il comune di Iglesias e l’ANAS, così suddivise: la parte strutturale affidata ad ANAS e la manutenzione dei ponti affidata al Comune.

Altro argomento di discussione è stato il ponte stradale in località Genna Luas, oggi chiuso al traffico per la sua inadeguatezza, e per la cui ricostruzione il comune di Iglesias ha ottenuto recentemente dalla Regione Sardegna un finanziamento di euro 1.270.000, per un primo stralcio dell’opera.

Comune ed ANAS hanno convenuto che tale cifra sarebbe opportuno utilizzarla per l’intervento di ricostruzione, come parte iniziale di un progetto esistente più ampio, per la cui esecuzione saranno necessari oltre 3 milioni di euro.

Altro argomento di discussione, è stato la costruzione della circonvallazione che sorgerà all’entrata di Iglesias, al termine della strada statale 130, che sarà formata da due rotonde che renderanno più sicuro e scorrevole il traffico per le diverse diramazioni.

Lavori per i quali è stato firmato con l’impresa il contratto di appalto di aggiudicazione lavori nella stessa giornata, e che, secondo le previsioni, dovrebbero durare circa un anno e mezzo, con un finanziamento complessivo di euro 1.090.111,35, e con il collaudo affidato ad un tecnico nominato da ANAS.

I lavori avranno inizio presumibilmente entro la fine del mese.

Nell’incontro di giovedì 14 febbraio, è stata anche discussa la situazione relativa al ponte stradale che attraversa il lago di Punta Gennarta, e degli smottamenti lungo la strada statale per Sant’Angelo.

L’ANAS ha confermato che il ponte è in sicurezza e la situazione è costantemente monitorata, che i lavori di sistemazione della strada statale per Sant’Angelo sono ultimati, e che i marciapiedi sul ponte del lago di Punta Gennarta sono stati ripristinati.

L’ANAS ha dato conferma che sarà costruita a breve, possibilmente entro l’anno, una rotonda stradale nella frazione di Bindua, al fine di consentire ai residenti l’inserimento nella carreggiata con maggiore sicurezza.

Inoltre l’Amministrazione comunale, ha avuto rassicurazioni da parte di ANAS, che saranno ripristinati i cartelli stradali andati distrutti nel corso dell’incendio che ha interessato la zona di Villa Marini, e che entro l’anno ANAS procederà anche al rifacimento del manto stradale lungo il tratto della statale 130 che collega Iglesias a Decimomannu.

