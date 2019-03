La notte scorsa, a Selargius, un 21enne del posto è stato arrestato per furto aggravato.

La notte scorsa, a Selargius, in quella via Rossini, i militari della Sezione Radiomobile del dipendente Norm hanno arrestato per tentato furto aggravato A.U., 21enne del posto con precedenti di polizia. Il giovane è stato bloccato dopo avere rotto il finestrino lato guida ed essersi introdotto all’interno di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via. Al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso il Tribunale di Cagliari per l’udienza di convalida, al termine della quale l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la sua traduzione presso la casa circondariale di Uta. Termini a difesa il 29 marzo.

