Rapina a mano armata, nella tarda mattinata, a Domusnovas, nell’esercizio commerciale “Fu Hong”.

Questa mattina, a Domusnovas, alle ore 11.45, nell’esercizio commerciale “Fu Hong” gestito da persone di nazionalità cinese, è stata compiuta una rapina a mano armata: una persona a volto travisato si è introdotta nel negozio e, dopo aver puntato la pistola contro la titolare e la figlia 20enne, si è recata alla cassa dove ha prelevato una somma stimata in circa 400 €, l’incasso odierno ed il fondo cassa. Nell’uscire dal negozio, probabilmente incoraggiata dall’atteggiamento maldestro ed incerto del rapinatore, la ragazza 20enne ha ingaggiato una colluttazione con il malvivente, riuscendo quasi a bloccarlo; durante queste fasi, il rapinatore ha perso gli occhiali da sole usati per il travisamento. Immediatamente sono giunti sul posto i militari della Radiomobile, della stazione di Domusnovas e limitrofe oltre al personale del Nucleo Operativo. Dall’analisi delle telecamere interne del negozio è stato appurato che il rapinatore sia giovanissimo, 20 anni circa, il cui volto è stato inquadrato proprio grazie all’intervento dell’addetta alla cassa. L’arma utilizzata sembrerebbe non essere vera e le ricerche sono concentrate sulle telecamere presenti nella zona indicata come via di fuga dai presenti: saranno inoltre repertati gli occhiali da sole per risalire ad eventuali tracce da risaltare con gli accertamenti tecnici.

Condividi... 6 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments