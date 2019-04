ABIO Iglesias Onlus (Associazione per il Bambino in Ospedale), organizza un nuovo Corso di Formazione per aspiranti volontari ABIO, per ampliare il servizio nel reparto di Pediatria dell’Ospedale CTO di Iglesias.

Il primo incontro Informativo, che precede il Corso di Formazione di base, è previsto per il 14 maggio, presso i locali di Soccorso Iglesias in via Barbagia n.2 ad Iglesias, dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Per partecipare è indispensabile iscriversi; l’iscrizione all’Informativo è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione all’intero Corso di Formazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo email direttivoabioiglesias@gmail.com , tramite la pagina Facebook ABIO Iglesias Onlus e al numero 346 6395205.

ABIO Iglesias è attiva in città dal 2005 e al momento è presente con i suoi volontari nel Reparto di Pediatria dell’Ospedale CTO ad Iglesias.

ABIO Iglesias aderisce a Fondazione ABIO Italia Onlus. I volontari ABIO Iglesias si occupano di sostenere e accogliere bambini e famiglie, al fine di attenuare i fattori di rischio derivanti dall’ingresso in una struttura ospedaliera. Inizialmente presenti presso l’Ospedale F.lli Crobu, hanno operato dal 2007 nel reparto di pediatria dell’Ospedale Santa Barbara e attualmente sono attivi nel Reparto di Pediatria all’Ospedale CTO di Iglesias.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments