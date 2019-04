L’Amministrazione comunale di Iglesias ha promosso l’istituzione di un fondo economico per le bambine di Federica Madau.

L’Amministrazione comunale di Iglesias ha promosso l’istituzione di un fondo economico per le tre bambine rimaste orfane in seguito alla morte della madre Federica Madau, assassinata dal marito il 2 marzo 2017.

