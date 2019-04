Rapina a mano armata, ieri pomeriggio all’interno del supermercato Hardis situato al km 9 della SS 554. Il bottino del rapinatore, fuggito a piedi, ammonta a 500 euro.

Ieri pomeriggio, intorno alle 18.00, a Selargius, all’interno del supermercato Hardis situato al km 9 della SS 554, ha fatto irruzione un individuo travisato ed armato di pistola che, sotto la minaccia dell’arma, si è fatto consegnare dal cassiere la somma in contanti di euro 500 circa, per poi dileguarsi a piedi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Selargius e del Norm di Quartu Sant’Elena.

