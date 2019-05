Confesercenti provinciale di Cagliari e comune di Pula hanno organizzato per mercoledì 22 maggio un seminario gratuito sulla corretta gestione del manuale HACCP e controllo del NAS.

La Confesercenti provinciale di Cagliari, in collaborazione con il comune di Pula, ha organizzato per mercoledì 22 maggio, alle ore 15.30, presso la Sala riunioni dello Sportello Impresa, nell’Ex Pretura in via Nora, un seminario informativo gratuito dal titolo “La corretta gestione del Manuale di Autocontrollo nelle attività di somministrazione di vendita di alimentari”.

Durante il seminario, organizzato nell’ambito dello Sportello Impresa (voluto fortemente e creato dalla collaborazione tra il comune di Pula e la Confesercenti), verranno spiegate agli operatori quali sono le tecniche per la corretta gestione della parte riguardante la normativa igienico sanitaria, la corretta compilazione del manuale di HACCP e, soprattutto, quali siano i punto nodali dei controlli degli organi preposti. Infatti, parteciperà in qualità di relatore il Comandante provinciale dei NAS Maggiore Davide Colajanni, che porterà la sua esperienza e la sua competenza in materia a tutela delle attività di impresa.

«Proseguiamo la nostra attività con i seminari gratuiti che lo Sportello Impresa dedicherà al territorio di Pula e al suo tessuto economico – commenta Marco Medda, presidente della Confesercenti Provinciale di Cagliari -. Apprezziamo molto lo sforzo dell’Amministrazione Comunale di Pula, convinti del fatto che per aiutare le imprese sia necessario essere presenti nel territorio e queste iniziative sono fondamentali per non lasciare soli gli imprenditori in momenti difficili come questo», conclude Marco Medda.

Il seminario è aperto a tutti ed è gratuito.

