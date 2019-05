Dal 14 al 16 giugno, Portoscuso ospiterà la 49ª edizione della Sagra del Tonno. Quest’anno la Sagra ritorna alla formula dei tre giorni, già proposta negli anni passati, partendo dal venerdì con l’inaugurazione, l’apertura di una mostra in Torre Spagnola e una tavola rotonda sul Tonno Rosso presso la Tonnara Su Pranu, per poi continuare sabato e domenica, con le tradizionali degustazioni di Tonno alla Portoscusese magistralmente preparato dalla Pro Loco di Portoscuso, laboratori, letture e racconti, mostre, visite ai monumenti, spettacoli e animazione.

«In questa edizione ci saranno tante novità, insieme alla Pro Loco abbiamo avuto modo di arricchire e migliorare la nostra festa del Tonno, grazie anche al supporto della Fondazione di Sardegna, avendo l’amministrazione partecipato con un progetto ai bandi della Fondazione e ottenuto un finanziamento ad hoc – spiega l’assessore della Cultura e Turismo Sara Marrocu -. Una novità, oltre agli appuntamenti culturali, sarà la degustazione del Tonno della Domenica 16, la Pro Loco proporrà i suoi ottimi piatti per pranzo, nella meravigliosa location del Lungomare. Mentre il sabato la degustazione è prevista dalle 20.00 sempre sul Lungomare. A breve sarà pubblicato il programma dettagliato.

Tutti gli espositori che volessero esporre i propri prodotti durante la Sagra – conclude Sara Marrocu -, possono rivolgersi agli uffici comunali per le procedure necessarie.»

