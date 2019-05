E’ tutto pronto per la seconda edizione del Rally del Parco Geominerario. Attesa per la gara da parte delle istituzioni che hanno creduto nel progetto e che sostengono l’iniziativa sportiva; adrenalina in movimento per i 35 equipaggi in vista delle Verifiche. Curiosità da parte del pubblico, che grazie alla originalità del percorso potrà scoprire anche la magia delle miniere e del Parco Geominerario.

La direzione Gara della manifestazione sarà ospitata dall’Hotel Sa Rocca, luogo perfetto anche per la sala stampa, la segreteria e l’accoglienza degli addetti ai lavori.

Le verifiche sportive si terranno presso la Scuola Elementare Satta. La cerimonia di presentazione degli equipaggi e delle auto avrà luogo domani, sabato 18 maggio, dalle ore 19,30, alla Piazza XX settembre a Guspini. La partenza ufficiale della Gara avverrà, invece, domenica 19 maggio, alle ore 11.00, da Arbus. L’arrivo fine gara con cerimonia di premiazione alle ore 18.15, in Piazza Rolandi, a Montevecchio.

Alla cerimonia di presentazione di sabato 18 e alla cerimonia di premiazione di domenica 19 maggio, saranno presenti i sindaci dei territori che hanno accolto la gara, il presidente del Parco Geominerario Tarcisio Agus, i vertici del Coni regionale e ha garantito la sua presenza, anche il neo assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis.

La Mediterranean team di Mauro Nivola, la Ogliastra Racing e la Arbus Pro Motors, hanno scelto prove speciali, prive di inutili accessori. E’ possibile visionare le Ps seguendo il link: https://mediterraneanteam.it/ecco-tutte-le-prove-speciali-del-2rally-parco-geominerario/

La sala stampa sarà aperta per tutta la durata della gara: per gli accrediti da sabato 18 maggio alle ore 17.00.

