La vertenza entrate con lo Stato è stata al centro del dibattito svoltosi questo pomeriggio nella prima seduta della commissione Bilancio del Consiglio regionale.

La vertenza entrate con lo Stato è stata al centro questo pomeriggio del dibattito svoltosi nella prima seduta della commissione Bilancio del Consiglio regionale. Presieduto dall’on. Paolo Truzzu, il parlamentino ha aperto i lavori con l’audizione dell’assessore Giuseppe Fasolino che ha esposto la situazione della vertenza con lo Stato.

Breve antefatto: una serie di sentenze della Corte Costituzionale e da ultimo la 6 del 2019 hanno stabilito che lo Stato non ha diritto ad accantonamenti per 285 milioni di euro da parte della Regione Sardegna. Il giudizio di ottemperanza è in corso, la prossima udienza è fissato a luglio ma intanto sono ripresi i negoziati a Roma tra la Regione e i rappresentanti del Governo per individuare una soluzione stragiudiziale, come riferito dall’assessore Giuseppe Fasolino.

Un altro tema discusso al tavolo romano è quello del mancato finanziamento da parte dello Stato al sistema degli enti locali, cioè i Comuni, la Città metropolitana di Cagliari e le Unioni dei Comuni che si sono fatti carico a oggi delle funzioni assegnate in passato alle province. «La Regione ha quantificato in 33 milioni di euro l’anno l’ammontare di questi mancati trasferimenti al sistema delle autonomie locali», ha precisato l’esponente della Giunta Solinas.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments