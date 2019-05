Tore Piana (Centro Studi Agricoli) commenta positivamente la nomina del nuovo assessore regionale dell’Agricoltura.

«Non conosciamo Gabriella Murgia, dalle informazioni che abbiamo ricevuto sappiamo che è una persona per bene e che si è sempre impegnata con caparbietà sul lavoro e nelle attività svolte, questo per noi è sufficiente per dare piena fiducia nella persona, giudicheremo solamente ed esclusivamente sul lavoro svolto – dichiara Tore Piana a nome del Centro Studi Agricoli -. Oggi stesso invieremo una nostra lettera al nuovo assessore dell’Agricoltura, con la quale gli offriamo la nostra collaborazione, sincera e fattiva, siamo pronti a fornire suggerimenti, idee e proposte costruttive.

Per il Centro Studi Agricoli, il comparto agricolo in Sardegna rappresenta non solo un fattore economico-produttivo, ma un fattore sociale, di mantenimento e conservazione delle tradizioni della cultura Sarda, un fattore di conservazione dell’ambiente e una utile attività contro l’inarrestabile spopolamento dei paesi e delle zone interne della Sardegna.»

