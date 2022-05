Mercoledì 11 maggio Villamassargia ospiterà una riunione organizzata dal Centro Studi Agricoli sulle ultime novità in agricoltura

Mercoledì 11 maggio, alle ore 11.00, presso la sala riunioni di Casa Fenu, a Villamassargia, il Centro Studi Agricoli terrà una riunione informativa sulle ultime novità in agricoltura previste dalle leggi nazionali e regionali. Si parlerà di PSR Sardegna, indennizzi, sgravi previdenziali, bando Agri solare per le aziende agricole, indennità bloccate ed in ritardo, della nuova PAC e del premio unico, situazione del prezzo del latte di pecora, bando impresa donna, nuovo bando ISMEA. Verrà illustrata, inoltre, l’iniziativa per contrastare l’aumento dei prezzi di mangimi, concimi, costo elettricità e gasolio agricolo.

Aprirà i lavori il sindaco di Villamassargia, Debora Porrà. La parte centrale sarà tenuta da Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli, componente del tavolo del Partenariato nazionale sulla PAC, convocato al MIPAAF dal ministro Stefano Patuanelli. La prossima riunione informativa è stata già fissata per fine maggio, a Villaputzu.