Il parco urbano di Villamassargia verrà rigenerato in ottica urbanistica

Un’area verde, con attrezzature per giocare e svolgere attività sportive, intesa come luogo di crescita, inclusione e scambio intergenerazionale. A Villamassargia, il parco urbano in via dello Sport, tra via Terraseo e via Salvador Allende, davanti al centro di Aggregazione giovanile, beneficerà di una rigenerazione in un’ottica urbanistica tutta nuova e incentrata sull’accessibilità, grazie a un finanziamento regionale di circa 40mila euro che l’Amministrazione ha ottenuto per la gestione e manutenzione dei parchi urbani (L.R. 23 febbraio 2023 n. 1). Approvata la fase progettuale, si passerà presto a quella operativa.

«Questo spazio ha un grande potenziale che intendiamo ottimizzare al massimo – ha spiegato la sindaca di Villamassargia Debora Porrà -. L’obiettivo è rifunzionalizzare gli spazi soprattutto per le fasce deboli, rendere più fluido e sicuro il traffico nelle strade adiacenti e ridurre i consumi di energia elettrica.»

Tra gli interventi: l’implementazione di attrezzature per l’esercizio sportivo, l’installazione di giochi inclusivi e altri orientati a favorire l’interazione tra teenagers e over 65. «Abbiamo appositamente pensato a due fasce deboli della popolazione su cui riponiamo una particolare attenzione, ritenendo di creare così ulteriori occasioni di dialogo tra adolescenti e anziani: l’entusiasmo da una parte e l’esperienza dall’altra, messe in relazione, non possono che portare crescita», puntualizza Debora Porrà.

Nel progetto sono previste azioni volte a migliorare l’accessibilità, con l’abbattimento di alcune barriere architettoniche, unite a una maggiore cura per la segnaletica ambientale. Saranno inoltre sostituiti i lampioni presenti, ormai obsoleti, con dieci elementi ad alta efficienza energetica insieme all’installazione di un pannello per la raccolta dell’acqua atmosferica.