Domenica 7 aprile, al Teatro Centrale di Carbonia, il nuovo appuntamento della stagione 2023-2024 de La Grande Prosa e Danza organizzata dal CeDAC

Domenica 7 aprile, alle ore 21.00, al Teatro Centrale di Carbonia, andrà in scena un nuovo appuntamento della stagione 2023-2024 de La Grande Prosa e Danza organizzata dal CeDAC/ Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, con il patrocinio e il sostegno del comune di Carbonia, della Regione Sardegna e del MiC/Ministero della Cultura e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Sul palco del Teatro Centrale Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli saranno protagonisti dello spettacolo intitolato “L’Anatra all’Arancia”, un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti. Ogni mossa dei protagonisti, però, ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia; in una parola all’Amore, poiché è di questo che si parla. Una commedia intrisa di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi.