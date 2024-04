Si terrà a Olbia, l’8 aprile, il prossimo corso di formazione per i giornalisti

È dedicato alla comunicazione corretta della disabilità l’incontro “Informazione e disabilità” che si terrà l’8 aprile a Olbia, dalle 15.00 alle 18.00, nella Sala De Roberto della Biblioteca Comunale Simpliciana, valido come corso di formazione per i giornalisti (con 5 crediti deontologici), organizzato dall’Ordine dei giornalisti e da Giulia giornaliste Sardegna in collaborazione con Sensibilmente Odv che l’ha inserito nell’ambito delle manifestazioni della Settimana per l’autismo, e con il patrocinio del comune di Olbia.

L’appuntamento, quarta tappa di un cammino iniziato ad Olbia nel dicembre del 2019, si propone di individuare un ambito di riflessione e di approfondimento collegato a modalità operative di espressione attraverso un linguaggio inclusivo che rispetti l’identità e i diritti delle persone con disabilità senza recluderle nel recinto dei “meno fortunati” o dei “ragazzi speciali” in armonia con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e con una speciale attenzione ai temi della discriminazione multipla alla quale sono soggette le donne con disabilità e – per associazione – le caregiver.

Nel corso dell’incontro verrà illustrato il recente documento “Comunicare la disabilità: prima la persona” pubblicato dall’Ordine nazionale dei giornalisti a cura del Coordinamento Pari Opportunità del Consiglio nazionale e di Antonio Giuseppe Malafarina, Claudio Arrigoni e Lorenzo Sani. La guida, disponibile in formato digitale sul sito dell’Ordine, contiene un capitolo (dedicato alla discriminazione multipla) curato dal gruppo di lavoro Carta di Olbia composto da giornaliste e attiviste delle associazioni (Caterina De Roberto, Vannalisa Manca e Susi Ronchi per Giulia giornaliste, Francesca Arcadu e Veronica Asara per le associazioni e l’avvocata e giurista Sara Carnovali). Sarà l’occasione per illustrare un’importante tappa per la deontologia professionale dei giornalisti raggiunta anche col contributo di un gruppo che ha radici nella città di Olbia. Per questo motivo l’incontro, rivolto in maniera prioritaria alle giornaliste e ai giornalisti, è aperto anche alle associazioni e a tutte le persone interessate alla tematica.

Interverranno:

· Sabrina Serra, vice sindaca di Olbia – saluti istituzionali

· Antonella Brianda – Giulia giornaliste Sardegna – moderatrice

· Francesco Birocchi – Presidente Odg Sardegna “Norme deontologiche nella rappresentazione mediatica delle persone con disabilità”

· Susi Ronchi – coordinatrice Giulia giornaliste Sardegna “L’impegno e le proposte del Gruppo Carta di Olbia 2019/2024”

· Francesca Arcadu – vicepresidente UILDM Sassari, Giulia giornaliste Sardegna “Le parole per dirlo: essere persone con disabilità attraverso lo sguardo degli altri”

· Caterina De Roberto – vice coordinatrice Giulia giornaliste Sardegna “La rappresentazione delle persone con disabilità nei titoli dei giornali”

· Veronica Asara – presidente Sensibilmente odv “La narrazione della figura del caregiver nei media”.