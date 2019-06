Da venerdì 14 a domenica 16 giugno si svolgerà, a Porto Cervo, la quinta edizione del Costa Smeralda Invitational, una grande manifestazione di beneficenza a cui parteciperanno diversi ospiti internazionali dello sport e dello spettacolo. L’edizione 2019 della manifestazione prevede un weekend sportivo multidiscilplinare: oltre al golf ci saranno eventi legati al tennis, al ciclismo ed allo sci d’acqua.

Per gli appassionati di tennis sarà possibile ammirare Mark Philippoussis, vincitore di due coppe Davis ex stella del circuito ATP, soprannominato “scud” per la potenza dei suoi colpi. Mark Philippoussis sarà presente sui campi del Cervo tennis club, dove terrà delle lezioni ed esibizioni.

Sul campo del Pevero golf club si scontreranno, tra sabato e domenica, grandi personaggi dello sport e dello spettacolo che si contenderanno il trofeo di questa quinta edizione. Gianfranco Zola, già vincitore in passato del Costa Smeralda Invitational, farà un po’ gli onori di casa e sfiderà Ruud Gullit, Gabriel Batistuta, Roberto Di Matteo, Ronald De Boer, Carlo Cudicini, Mirko Vucinic, Hasan Saljhamidzic, le due star del rugby Mike Phillips and Max and Thom Evans, la showgirl Federica Fontana, Denis Van Outen, Kimberly Walsh e l’ex membro degli Wham! Andrew Ridgeley. Quest’anno inoltre, per affinare la propria tecnica golfistica prima del torneo, gli ospiti potranno partecipare alla “coaching clinic” tenuta dal golfista danese Thomas Bjørn, capitano della squadra europea di Ryder Cup, e potranno provare a “sfidare” il campione sulla magnifica buca 10 del Pevero Golf.

Tra le altre iniziative sportive previste quest’anno vale la pena menzionare la gara di sci d’acqua all’Hotel Cala di Volpe – il cui vincitore sarà decretato dalla famosa stilista Melissa Odabash – ed il tour in bicicletta, la nuotata e l’escursione sulla costa insieme alla campionessa mondiale di triathlon, l’australiana Emma Snowsill.

Il gran finale si terrà all’hotel Cala di Volpe con la Charity Gala Dinner: il programma prevede l’esibizione della giovane cantante ed attrice Giulia Sol ed un’asta di beneficenza i cui proventi saranno devoluti alle associazioni Rays of Sunshine e Dynamo Camp. Infine, chiuderà la serata il mago Marvin Berglas che stupirà gli ospiti con i suoi incredibili trucchi.

Il Costa Smeralda Invitational è organizzato da Professional Sports group in collaborazione con Sardegna Resorts, Marriott Costa Smeralda e Pevero Golf Club.

