Domenica 16 giugno Carbonia ospiterà la seconda giornata della tredicesima edizione della fiera dell’Artigianato, dell’agroalimentare e del turismo “Il Sulcis Iglesiente Espone”. L’evento, organizzato dall’Associazione Consorzio Fieristico Sulcitano con il patrocinio ed il contributo economico del comune di Carbonia, era stato inaugurato il 25 maggio scorso con l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri del Terzo Reggimento di Teulada ed il concerto del cantautore napoletano Tullio De Piscopo. La seconda giornata era stata rinviata a causa del maltempo.

«Si tratta di una manifestazione di rilevanza non soltanto locale, ma ad ampio respiro, capace di intercettare un vasto flusso di visitatori provenienti da diverse zone della Sardegna. Migliaia di persone potranno apprezzare le nostre primizie agroalimentari e artigianali, ammirare i costumi tipici della tradizione sarda, ascoltare ottima musica, godere degli spettacoli di animazione e di intrattenimento previsti per grandi e piccini», ha detto il sindaco Paola Massidda.

«Il Sulcis Iglesiente Espone è una manifestazione in cui la nostra Amministrazione Comunale crede fortemente per le ricadute positive che essa può avere per la notorietà della città di Carbonia e per la capacità di rappresentare un veicolo importante in grado di far conoscere a tutti le eccellenze di un territorio come il nostro, che ha grandi potenzialità, molte delle quali ancora da valorizzare – ha aggiunto l’assessore delle Attività produttive Mauro Manca -. In quest’ambito, la Fiera può costituire una vetrina decisiva per promuovere i nostri prodotti tipici. L’iniziativa potrà contare anche sulla rete di collaborazione costituita da ristoranti, pizzerie, bar e strutture ricettive cittadine, che terranno aperte le proprie attività nella giornata di domenica.»

