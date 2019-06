Si parlerà di fenomeni migratori e coloniali in Sardegna venerdì 28 giugno, a Domusnovas, con il prof. Giampaolo Salice.

«L’occasione è stata ben accolta dal prof. Salice in quanto spera di riuscire ad avere la collaborazione della comunità di Domusnovas al fine di recuperare maggiori informazioni grazie alla memoria storica del paese, per le sue ricerche. Ne siamo davvero entusiasti», ha detto Alessio Siciliano, presidente dell’associazione APS Progetto Giovani.

Venerdì 28 giugno, dalle 18.00 alle 20.00, presso Corso Repubblica (fronte Casa Pirinu), a Domusnovas, si terrà l’incontro di divulgazione scientifica dei lavori del prof. Giampaolo Salice dell’Università degli Studi di Cagliari in merito ai fenomeni migratori e coloniali in Sardegna e, nello specifico, nel paese di Domusnovas.

Live Translation

Contatore Visite 2863 Oggi:

Oggi: 4080 Ieri:

Ieri: 31022 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 55 Utenti attualmente in linea: