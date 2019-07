Il gruppo della Lega ha presentato un’interpellanza in Consiglio regionale sulla situazione del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna. A fine luglio ci sarà la visita degli ispettori dell’UNESCO.

«Il Parco rappresenta un opportunità importantissima di valorizzazione in campo ambientale, storico-culturale e turistico del nostro territorio che non possiamo permetterci di perdere – dichiara il consigliere regionale della Lega Michele Ennas -. Di contro, l’uscita dalla rete dei parchi UNESCO avrebbe un fortissimo impatto negativo. Riteniamo che sia necessario rilanciare concretamente l’azione del Parco, avviando una pianificazione condivisa che miri ad una visione unitaria del Parco. E’ inoltre fondamentale intervenire sul Parco con azioni chiare per migliorare i siti oggetto di visita e promuoverli a tutti i livelli allo scopo di incrementare l’afflusso dei visitatori e lo sviluppo turistico del territorio.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments