L’assessorato regionale della Pubblica istruzione ha indetto un bando pubblico per la concessione di contributi per interventi in materia di sport, a valere sulla L.R. 17 maggio 1999, n. 17 “Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna”, articoli 22, 26 comma 4, 28, 37 comma 1.

I termini di scadenza per la presentazione delle domande di concessione di contributi, ai sensi dell’art. 8, comma 1 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17, e in attuazione del decreto dell’assessore della Pubblica Istruzione n. 6/10867 del 19 giugno 2019 sono così stabiliti:

Scadenze:

– alle ore 13.00 del 10 settembre 2019 per gli articoli:

art. 22 – contributi destinati all’attività sportiva giovanile.

art. 37, comma 1 – norme di salvaguardia degli atleti isolani di elevate doti tecnico-agonistiche

– alle ore 13.00 del 17 settembre 2019 per gli articoli:

art. 26, comma 4 – contributi per l’organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

– alle ore 13.00 del 25 settembre 2019 per l’articolo:

art. 28 – contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale.

2. Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi tutti gli organismi che, sulla base del Piano Triennale, pubblicato nello speciale http://www.sardegnasport.it , di seguito denominato “Piano Triennale per lo sport”, sono indicati per ciascuna linea di intervento come destinatari dei benefici della L.R. 17 maggio 1999, n. 17 “Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna” articoli 22, 26 comma 4, 28, 37 comma 1.

Le richieste di contributo potranno essere trasmesse, a partire dalle ore 10.00 del 18 luglio 2019 e sino alle ore 13.00 del giorno:

– 10 settembre 2019 per le richieste di contributo di cui agli artt. 22 e 37, comma 1, della L.R. n. 17/1999

– 17 settembre 2019 per le richieste di contributo di cui all’art. 26, comma 4, della L.R. n. 17/1999

– 25 settembre 2019 per le richieste di contributo di cui all’art. 28 della L.R. n. 17/1999.

Oltre tale termine non sarà più possibile accedere al sistema e presentare alcuna richiesta. Dal momento della scadenza dei termini sopra evidenziati, le funzionalità del sistema online per la compilazione e l’invio della domanda non saranno più disponibili. Gli eventuali utenti collegati, impegnati nella compilazione o nella modifica di una domanda, verranno avvisati dal sistema, all’atto dell’inoltro, che la data di scadenza del Bando è stata superata.

Gli utenti saranno guidati nella compilazione delle sezioni e nell’inserimento degli allegati previsti dal presente Bando per ognuna delle linee di contributo.

Si precisa che dal momento di invio della richiesta tutte le comunicazioni tra l’Organismo richiedente ed il Servizio Sport, Spettacolo e Cinema dell’Assessorato, ivi comprese la trasmissione della documentazione di cui al presente Bando e di quanto eventualmente richiesto nel corso dell’istruttoria, dovranno avvenire unicamente attraverso la piattaforma informatica S.U.S.

Si precisa, altresì, che tutte le trasmissioni delle comunicazioni agli Organismi beneficiari di contributi, inviate tramite la piattaforma informatica S.U.S., sono da intendersi valide ai fini della notifica ai medesimi Organismi.

