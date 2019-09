Cagliari 3-1 3-1, dopo il Parma, travolto anche il Genoa ed ora la classifica sorride.

Cagliari 3-1 3-1. La squadra di Rolando Maran ha bissato alla Sardegna Arena, contro il Genoa, il 3 a 1 del Tardini di Parma, cancellando definitivamente le due sconfitte casalinghe iniziali subite ad opera di Brescia ed Inter. Il tutto assume un valore notevole se si considera che il tecnico rossoblù contro Parma e Genoa ha dovuto fare a meno contemporaneamente di tre colonne del suo organico: Alessio Cragno, Leonardo Pavoletti e Radja Nainggolan. La vittoria di ieri, com’era già avvenuto a Parma, è stata frutto di una prestazione convincente. La squadra, trascinata dall’uruguaiano Nahitan Nandez, ha dominato il Genoa per tutto il primo tempo, senza riuscire a sbloccare il risultato, cosa che ha fatto in avvio di ripresa con Giovanni Simeone. Ma il meglio è arrivato nel finale, quando ha subito il goal del pari di Kouame’ all’83’ e, con una reazione rabbiosa, si è riportata subito in vantaggio in meno di un minuto, su autogol di Christian Zapata ed ha arrotondato il risultato di lì a poco con Joao Pedro. Con i 3 punti conquistati, il Cagliari sale a quota 6 in classifica ed attende in piena serenità la prossima trasferta di Napoli, in programma mercoledì sera, alle 21.00.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments