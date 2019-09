Da alcuni giorni è in fase di consegna alla cittadinanza di Carbonia una lettera scritta dal sindaco Paola Massidda e dall’assessore dell’Ambiente Gian Luca Lai, d’intesa con la De Vizia.

Da alcuni giorni è in fase di consegna alla cittadinanza una lettera scritta dal sindaco Paola Massidda e dall’assessore dell’Ambiente Gian Luca Lai, d’intesa con la De Vizia, società che gestisce il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti in città.

«Si tratta di una semplice informativa indirizzata ai cittadini e alle aziende al fine di illustrare le principali novità inserite nel nuovo Regolamento di Igiene Urbana (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 14/02/2019) e per delineare i principali obiettivi della raccolta differenziata porta a porta. Un servizio, avviato a Carbonia dieci anni fa, nel maggio 2009, che ha visto la nostra città essere tra le più virtuose in Sardegna. Grazie al vostro impegno e alla vostra collaborazione abbiamo raggiunto ottimi risultati, che riteniamo debbano essere ulteriormente migliorati: la raccolta differenziata negli ultimi 3 anni è passata dal 64,19% del 2016 al 74,51% del 2018, con punte di oltre il 77% negli ultimi 3 mesi del 2019 ed una media annuale che si attesta sul 76,61%. Il nostro obiettivo è superare l’80% di raccolta differenziata: traguardo che consentirebbe di investire, come preannunciato nella lettera, sul miglioramento del servizio senza aumentare la tariffa», ha affermato il sindaco Paola Massidda.

L’Amministrazione comunale ritiene doveroso informare preventivamente la popolazione sulle principali novità contemplate nel nuovo Regolamento di Igiene Urbana – già entrato in vigore – finalizzate ad una riduzione del secco residuo e a un miglioramento del decoro urbano:

• Obbligo di conferimento del secco indifferenziato nei sacchi grigi semitrasparenti nel mastello e divieto di utilizzo di sacchi neri per il secco residuo;

• Divieto di esposizione dei rifiuti prima delle ore 21 nel giorno precedente la raccolta. Obbligo di ritiro dei mastelli non oltre la giornata di raccolta (entro le ore 13 per le utenze non domestiche);

• Graduale eliminazione dei bidoni carrellati depositati su suolo a favore dell’utilizzo dei mastelli e, ove non sia possibile eliminarli, realizzazione di mascherature rigide a carico dell’utenza.

Oltre alle novità menzionate sopra e agli altri suggerimenti utili per incrementare la raccolta differenziata – riportati nelle lettere – il comune di Carbonia informa la cittadinanza che è in fase di studio e pianificazione – e si sottolinea in fase di studio e pianificazione – una revisione dei calendari di raccolta e attività complementari. La cittadinanza verrà preventivamente informata non appena tali modifiche entreranno in vigore, anche attraverso specifici incontri pubblici.

L’assessore dell’Ambiente Gian Luca Lai precisa che «con queste azioni si potrà ottenere un miglioramento del servizio basato su un ripristino – a partire dall’inizio del 2020 – delle attività di spazzamento manuale e di diserbo (ridotte di quasi il 50% rispetto all’appalto 2009-2014), su una rivisitazione dei calendari di raccolta di plastica e secco per migliorare ulteriormente la frazione differenziata e ridurre il secco indifferenziato. I miglioramenti delle percentuali di raccolta differenziata attualmente ottenuti sono da ascriversi ad una serie di azioni, tra le quali anche la ripresa dallo scorso Novembre delle attività di controllo – sinora finalizzate più alla prevenzione che alla repressione – da parte di Polizia Locale e Ufficio Ambiente; questi controlli, vista l’informativa data ai cittadini, saranno ancora più incisivi per un pieno rispetto del Regolamento di Igiene Urbana e delle norme ambientali, anche attraverso la videosorveglianza».

L’attività di informazione e formazione del Comune proseguirà nelle prossime settimane con la distribuzione del nuovo Ecobolario, finalizzato anch’esso a dipanare qualsiasi dubbio circa una corretta differenziazione dei rifiuti.



