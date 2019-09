I carabinieri di Cortoghiana hanno denunciato un 22enne di Carbonia per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, a Cortoghiana, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 22enne di Carbonia per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso mentre, in una boscaglia di proprietà dell’AREA, posta sul retro di un’abitazione, coltivava in una serra opportunamente attrezzata 13 piante di cannabis indica dell’altezza di un metro e mezzo. L’attività investigativa dei carabinieri che ha portato al deferimento del giovane è iniziata qualche giorno fa, con appostamenti e pedinamenti del sospettato. L’operazione di ieri ha confermato l’intuizione investigativa; il blitz è scattato quando il giovane è stato visto entrare nella boscaglia e poi dirigersi verso la piantagione. Sorpreso dai militari ha tentato di darsi alla fuga ma è stato bloccato dal l’immediata reazione degli operanti. Non sono servite le spiegazioni del 22enne che sosteneva di averle seminate per il suo uso personale per cercare di evitare le conseguenze penali. Insieme alle piante i carabinieri hanno sequestrato anche 11 bidoni in plastica, 4 taniche e attrezzature varie per la coltivazione.

