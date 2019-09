Le iniziative organizzate dalla Coop Sistema Museo di Carbonia nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio per sabato 21 e domenica 22 settembre.

S abato 21 e domenica 22 settembre, il comune di Carbonia, in collaborazione con il Simuc ed il Centro Italiano della Cultura del Carbone, aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio (GEP) 2019. L’evento è organizzato dal ministero per i Beni e le Attività culturali, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi o per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna . Attraverso questa due giorni sarà possibile apprezzare il vasto sistema monumentale e storico-culturale di cui la nostra città è dotata. L’evento si inserisce nel solco di una serie di iniziative similari promosse dall’Amministrazione Comunale – tra cui la “Festa del Patrimonio” svoltasi il 18 e il 19 maggio – e dalla rotta Culturale ATRIUM ”. Di seguito pubblichiamo il programma delle iniziative organizzate dalla Cooperativa Sistema Museo in seno alle “Giornate Europee del Patrimonio”: sabato 21 e domenica 22 settembre alle ore 19.00, “Carbonia: quartieri, piazze e strade del Novecento”: visita guidata della città razionalista, alla scoperta delle sue particolarità architettoniche, dei suoi quartieri e della sua storia. Il raduno e la partenza saranno nei pressi del Museo di Villa Sulcis. L’accoglienza dei partecipanti sarà alle 18.30. Il costo del biglietto è di 5 euro. La prenotazione è obbligatoria.

