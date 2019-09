Oggi quattro incendi hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale.

Oggi quattro incendi hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo.

Nelle campagne di Orgosolo, in località “P.ta Mandra de Caia”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Orgosolo coadiuvato dagli elitrasportati, 1 squadra di Agenzia FoReSTAS di Orgosolo. L’incendio ha interessato macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 12.10 . Nelle campagne di Suni , in località “P.te Badu e Crabolu ”, sono intervenuti gli elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Bosa e Fenosu e un Canadair proveniente da Alghero . Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Bosa coadiuvato dagli elitrasportati, 2 squadre di Agenzia FoReSTAS di Bosa e 1 squadra di Barracelli di Suni . L’incendio ha bruciato pascolo alberato . Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 16.10 . Nelle campagne di Senorbì, in località “Br.cu Nuregumini”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Senorbì coadiuvato dagli elitrasportati, 1 squadra di Agenzia FoReSTAS di Senorbì e i volontari di Sant’Andrea Frius. L’incendio ha interessato un eucalipteto. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 16.46 . Nell campagne di Sindia, in località “P.te Ziera”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Macomer coadiuvato dagli elitrasportati, 1 squadra di Agenzia FoReSTAS di Borore e i vigili del fuoco di Macomer. L’incendio ha interessato pascolo alberato a sughera. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 17 .50 .

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments