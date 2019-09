«Abbiamo fornito una prova di grande spessore e carattere, non era semplice, dato che venivamo da due sconfitte casalinghe – ha commentato a fine partita Rolando Maran -. I ragazzi volevano fortemente questa vittoria. Inizialmente abbiamo sofferto, com’era naturale considerando anche il valore dell’avversario, ma durante la gara siamo cresciuti e abbiamo messo in difficoltà noi il Parma. Inoltre, abbiamo segnato tre gol, più uno annullato. Sapevo che la squadra aveva questo tipo di prestazione nelle sue corde, abbiamo lavorato molto in settimana per arrivare pronti sia sul piano fisico che mentale.»

«Rispetto alle due partite precedenti, hanno contato le dinamiche degli episodi: andare in vantaggio indirizza la gara anche sotto il profilo psicologico. Il Parma era partito bene, poteva anche segnare, noi siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni avute – ha aggiunto il tecnico rossoblu -.Quando c’è stato bisogno, la squadra ha saputo cambiare faccia. Volevamo ripartire, i ragazzi meritano un plauso in blocco. Gli attaccanti? Sia Simeone che Joao Pedro ci hanno dato una grossa mano in fase di non possesso e hanno saputo colpire nei momenti giusti.»

«Venivamo da un periodo sfortunato, complicato anche dagli infortuni. Venire a vincere qui in Parma ci dà l’entusiasmo giusto per continuare a lavorare e crescere, di partita in partita – ha concluso Rolando Maran -. Dobbiamo accelerare i tempi per dare una nuova fisionomia a questa squadra, capire a fondo le caratteristiche di tutti i giocatori per esprimerci come sappiamo.»