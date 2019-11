A mezzogiorno, un 56enne di Monastir è uscito di strada sulla SS 466 all’altezza di Serdiana, trasportato con l’elisoccorso al Brotzu, è in codice rosso ma non in pericolo di vita.

Alle ore 12.00 odierne, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Dolianova sono intervenuti sulla S.S. 466 all’altezza di Serdiana in direzione Dolianova, dove L.P. 56enne di Monastir, a bordo di una Renault Clio, per cause in corso di accertamento è uscito di strada finendo nella cunetta. L’uomo è stato trasportato a bordo di elisoccorso all’ospedale Brotzu, in codice rosso ma non in pericolo di vita.

