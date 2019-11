Il festival di Prohairesis MEETropolitan35 ospita domani, sabato 30 novembre, al Teatro Massimo, dalle 16.00, Leyla Khalil, Giulia Morini e Lorenzo Liberatore.

Il festival di Prohairesis MEETropolitan35, nuovo format che intende promuovere la cultura passando attraverso la voce dei giovani, le eccellenze under 35 che, in Italia e nel mondo, hanno detto o fatto qualcosa di eclatante – ospita domani, sabato 30 novembre, come di consueto al Teatro Massimo di Cagliari (sala M1), dalle 16.00, Leyla Khalil, mediatrice culturale e operatrice dell’accoglienza italo-libanese, e, a seguire, Giulia Morini e Lorenzo Liberatore, di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti ed il primo network in Europa diretto e condotto da ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Domenica 1 dicembre, dalle 10.30, saranno protagonisti la giovane scrittrice ghanese Ayesha Harruna Attah e l’altrettanto giovane pianista classico Leonardo Laviola.

