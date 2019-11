Il pittore Ielmo Cara espone le sue opere nella personale “Sono romantico” allestita presso la sala dei soci Euralcoop, a Carbonia, sino a sabato 23 novembre.

In una fredda serata autunnale per scaldarsi il cuore è bastato partecipare all’inaugurazione della mostra dell’artista Ielmo Cara. “Sono ancora romantico” è il titolo scelto dal pittore per raccontare le sue tele. Ielmo Cara asce a Grosseto da genitori sardi, suo papà militare lo porta presto ad abitare in Sardegna dove vive con i suoi nonni a Narcao. L’artista oggi fa parte del gruppo dei “Liberi Pensatori” e insieme agli altri membri si occupa di far vivere l’arte facendola conoscere attraverso i capolavori di artisti del luogo e non solo. La personale potrà essere visitata presso la sala dei soci Euralcoop, in piazza Marmilla, a Carbonia, sino a sabato 23 novembre.

I colori caldi che troverete nelle sue tele, vi faranno tornare magicamente indietro, la morbidezza delle sue figure vi ricorderà un passato più difficile di oggi sotto il punto di vista economico, ma più semplice nelle relazioni e nella condivisione dei problemi. Se in un suo quadro vedrete il fuoco ne sentirete il calore, se vedrete un sorriso vi rassicurerà l’anima ed osservando la campagna non potrete fare a meno di perdervi, arrivando a sognare di essere lì. Questa è la magia che “Sono romantico” regalerà ai suoi visitatori e, di questi tempi, dove fretta e pressapochismo la fanno da padrone, fermarsi ad osservare come era bello prima…potrà solo fare bene e sentirsi più leggeri…

Vi aspettiamo alla mostra!

Nadia Pische

