Missione a Minsk per il Liceo Alberti di Cagliari che firma 4 protocolli di intesa con altrettanti istituti bielorussi.

La missione in terra bielorussa è stata aperta dall’incontro con il Direttore del Centro Relazioni Internazionali del Ministero dell’Istruzione, Aleksandr Samuilich, per proseguire con la visita al Dipartimento di Lingue Slave, al Dipartimento di Lingua Russa per Stranieri e al Dipartimento di Lingua Italiana dell’Università Statale Linguistica di Minsk. Fra gli obbiettivi attivare una collaborazione che offra agli studenti liceali che nel loro percorso studiano il russo opportunità di approfondimento e full immersion linguistica.

Tale attività ha consentito di attivare rapporti diretti con Enti di istruzione della Belarus e favorito l’adesione al programma di scambio e mobilità internazionale denominato MOST finanziato dall’Unione Europea che ha sostenuto la missione nella capitale bielorussa Minsk in sinergia con le attività progettuali della LR 19/96 sulla cooperazione internazionale operanti ormai da innumerevoli anni nel paese.

Il liceo Alberti rappresenta oggi la più importante realtà sarda a livello di istruzione secondaria superiore dove si studia come materia curriculare la lingua russa, infatti in tutte e tre le sezioni dell’indirizzo di lingue orientali rappresenta la seconda lingua straniera obbligatoria, e le 12 classi di lingua russa dell’anno scolastico 2019/2020 diventeranno già il prossimo anno scolastico 15 coinvolgendo quindi centinaia di studenti.

Si è svolta dal 23 al 28 ottobre la missione a Minsk del Liceo Alberti di Cagliari con una delegazione guidata dal dirigente scolastico, prof. Roberto Bernardini ,che comprendeva anche il direttore del Centro di Lingua Russa e Cultura Slava presso il Consolato onorario bielorusso in Cagliari, d.ssa Inna Naletko, ed accompagnata per l’occasione dal Console onorario Giuseppe Carboni.

Live Translation

Contatore Visite 2474 Oggi:

Oggi: 5437 Ieri:

Ieri: 38863 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 39 Utenti attualmente in linea:

Categorie Categorie Seleziona una categoria Abbanoa (343) Accise (34) Acqua (217) Agricoltura (1.142) Agricoltura biologica (9) Alcoa (327) Alimentazione (57) Allevamento (68) Ambiente (973) Ammortizzatori sociali (129) Archeologia (178) Archeologia industriale (55) Architettura (3) Arte (293) Arte contemporanea (63) Artigianato (395) Asl (4) Assicurazioni (1) Assistenza sociale (22) Associazionismo (242) Attività produttive (43) Attualità (1) Autonomie locali (7) Banche (121) Bandi (678) Bonifiche (77) Borse di studio (99) Botanica (1) Burocrazia (6) caccia (83) Capitale europea della Cultura (11) Carbosulcis (11) Chiesa (214) Cinema (446) Clima (13) Commercio (190) Comunicazione & Marketing (56) Concorsi (347) Consiglio regionale della Sardegna (1.061) Continuità territoriale (43) Cooperazione (91) Cooperazione internazionale (141) Costituzione (1) Credito (75) Credito d’imposta (12) Crisi (59) Cronaca (1.366) Cucina (44) Cultura (1.720) Fotografia (81) Libri (351) Mostre (95) Teatro (146) Danza (9) Decentramento (52) Difesa (9) Diritti civili (22) Diritti umani (1) e-commerce (1) Economia (72) Edilizia (131) Edilizia pubblica (70) Edilizia scolastica (16) Editoria (52) Elezioni (793) Emigrazione (5) Energia (250) Energie rinnovabili (79) Enogastronomia (25) Enti locali (1.455) Escursionismo (111) Esercitazioni militari (9) Eurallumina (276) Eventi (1.237) Expo 2015 (266) Famiglia (7) Fauna sarda (30) Feste (723) Feste commemorative (98) Fiere (146) Finanza (1) Fiscalità di vantaggio (34) Fisco (24) Forestazione (114) Formazione professionale (299) Forze Armate (150) Gal Sulcis (28) Gemellaggio tra comunità (50) Giochi (7) Giornalismo (141) Giustizia (40) Governo (71) Guardia Costiera (87) Igea (71) Il Papa in Sardegna (6) Immigrazione (262) Impresa (191) Incendi (304) Industria (386) Informatica (21) Informazione (75) Insularità (43) Integrazione sociale (39) Istituzioni (2) Istruzione (293) Lavori pubblici (611) Lavoro (921) Leggi (84) Libertà (2) Lingua blu (51) Lingua sarda (66) Lutto (1) Mare (172) Mercato immobiliare (1) Meridiana (1) Messaggio elettorale (2) Meteorologia (169) Microcredito (36) Miniere (104) Monumenti aperti (98) Movimento partite Iva (21) Movimento Sportivo Popolare (22) Musei (95) Musica (1.957) Natura (161) Natura e Salvaguardia Ambientale (42) Nautica (4) Nubifragio in Sardegna (102) Numismatica (3) Opere pubbliche (5) Ordine pubblico (1) Pace (58) Parchi (38) Parco Geominerario (172) Pari opportunità (36) Parlamento europeo (237) Partiti politici (196) Patto di stabilità (31) Personaggi (1) Pesca (138) Piano Paesaggistico Regionale (12) Piano Sulcis (144) Pittura (62) Politica (697) Politiche attive per il lavoro (3) Politiche giovanili (32) Poste (83) Previdenza (35) Primavera Sulcitana (7) Promozione della Sardegna (108) Protezione Civile (162) Province (114) Provincia (22) Psicologia (7) PUBBLI-REDAZIONALE (8) Publiredazionale (1) Raccolta differenziata (112) Referendum (106) Regione (1.005) Religione (48) Ricerca scientifica (94) Ricerca tecnologica (109) Rifiuti (81) Riforme (84) Sa Die de sa Sardigna (6) Sanità (2.898) Scienza (39) Sciopero (45) Scuola (388) Selezione personale (2) Servitù militari (95) Servizi (405) Servizi sociali e assistenziali (120) Servizio civile (51) Shopping (62) Sicurezza del cittadino e del territorio (230) Sicurezza in mare (39) Sicurezza stradale (67) Sider Alloys (43) Sindacato (165) Sociale (821) Solidarietà (314) Spettacolo (480) Sport (2.853) Altri Sport (32) Calcio (170) Storia (333) Sviluppo (170) Sviluppo imprenditoria (22) Tares (7) Teatro-Musica-Danza (512) Terza età (1) Toponomastica (2) Tradizione (22) Traffico (36) Trasporti (941) Tributi locali (147) Turismo (750) Unesco (2) Unione europea (119) Università (257) Urbanistica (227) Vacanze (20) Viabilità (177) Vini (188) Viticoltura (46) Volontariato (145) Zona franca (66) Zone Franche Urbane (20)