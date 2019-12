La Dinamo torna in campo in campionato, questa sera, al PalaSerradimigni (inizio ore 18.00), contro la Germani Brescia, per l’undicesima giornata del girone d’andata. L’occasione è propizia per tornare al secondo posto in classifica, dopo lo stop subito nella trasferta di Milano, perché con i due punti la Dinamo aggancerebbe l’Happy Casa Brindisi che ha perso nell’anticipo disputato ieri sera sul campo della Dolomiti Energia Trentino, con il punteggio di 78 a 67.

L’avversario odierno non va certamente sottovalutato, considerato che in classifica affianca la Fortitudo Bologna, l’Armani Milano e la stessa Dinamo, con 12 punti al terzo posto, anche se, come Fortitudo e Srmani, ha disputato una partita in più rispetto alla Dinamo, non avendo ancora riposato.

«Brescia ha i nostri stessi punti in classifica, con una partita in più disputata e lo stesso numero di vittorie a dimostrazione dell’ottima squadra che sono, questo non solo in base alla classifica ma guardando come giocano in campionato e coppa – ha detto alla vigilia l’assistant coach Edoardo Casalone -. Merito dello staff e colgo l’occasione per salutare Enzo Esposito che lo scorso anno è stato con noi fino a metà stagione e per fare gli auguri a Giacomo Baioni per la nascita del secondo figlio. Arriviamo da una settimana particolare sia noi sia loro: siamo due squadre che son state costruite per giocare il doppio impegno settimanale ed entrambe questa settimana abbiamo risposato per la sosta di BCL ed Eurocup. Con un roster lungo avere tutta la settimana per poter lavorare è positivo, ti consente di mettere dentro qualcosa nei meccanismi offensivi e difensivi, ma può essere un’arma a doppio taglio. Noi ci siamo allenati bene – ha concluso Edoardo Casalone -, dopo aver fatto un giorno in più di stop per recuperare energie.»

