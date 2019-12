Mercoledì 11 dicembre, alle 15.00, i Sindaci dei Comuni del Sulcis Iglesiente interverranno in audizione in commissione autonomia-enti locali. A comunicarlo è il consigliere regionale della Lega Michele Ennas.

«Si tratta di un appuntamento fondamentale nel percorso di riforma degli enti locali – dichiara il consigliere regionale leghista -. E’ fuori discussione che i territori della Sardegna abbiano bisogno di un ente intermedio efficiente che unisca Regione e Comuni e per l’analisi di questo delicato tema il confronto con gli amministratori locali rappresenta un passaggio basilare. Come già avuto modo di affermare, il territorio del Sulcis Iglesiente si differenzia storicamente per le sue peculiarità geografiche, culturali ed economiche ed è stato innegabilmente penalizzato da un frettoloso e per nulla efficiente accorpamento con altri territori all’interno della provincia del Sud Sardegna. Il nostro territorio è tra quelli che fin da subito ha fatto sentire la propria voce e questo è importante. L’attuale maggioranza e l’attuale governo regionale hanno già espresso la volontà di ascoltare le istanze di tutti i territori, ora si tratta di ragionare su quali basi costruire la riforma.»

«La Lega ha sempre affermato l’importanza e la centralità del ruolo rivestito dagli enti intermedi per i territori, conducendo battaglie anche a livello nazionale. La nostra riforma nascerà da un confronto con i territori e dal lavoro congiunto di Giunta regionale e Consiglio Regionale. Il tema della riforma degli enti locali è un tema complesso e ci sono vari nodi da sciogliere anche rispetto alla normativa nazionale ma sono sicuro – conclude Michele Ennas – che produrremo un lavoro che risponderà alle reali esigenze della Sardegna, dei territori e delle amministrazioni locali.»

