La situazione d’emergenza in cui vivono 11 famiglie nelle case parcheggio di via della Costituente, a Carbonia

Undici famiglie vivono nelle case parcheggio di via della Costituente, a Carbonia. Si tratta di appartamenti ricavati nel vecchio Liceo Scientifico dismesso, ridotti in condizioni assai precarie, sia dal punto di vista strutturale sia da quello igienico, in qualche caso quasi fatiscenti. Sono appartamenti utilizzati per soluzioni tampone, in attesa della disponibilità di nuovi alloggi popolari, di Area o del comune di Carbonia, nei quali destinare queste famiglie che, nella maggior parte dei casi, figurano in graduatoria, in posizioni più o meno favorevoli per una soluzione a breve-medio termine.

La presenza di queste famiglie in quei locali dovrebbe avere una durata massima di 24 mesi ma, in realtà, vi sono famiglie che vi risiedono da ben più tempo, cinque anni, in un caso addirittura da dieci anni. Abbiamo raccolto la testimonianza di una giovane donna, Natascia Miraglia, che con la famiglia, vive nella casa parcheggio da cinque anni.

