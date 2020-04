I numeri dell’emergenza Coronavirus nel Mondo, in Italia e in Sardegna, aggiornati al 2 aprile 2020

Sono ormai alcune settimane che l’epidemia è diventata pandemia ed il Coronavirus sta mettendo in severa emergenza ormai quasi tutti i Paesi di tutti i Continenti.

Dai numeri resi noti ieri sera dall’ufficio stampa della Regione Sardegna, emerge una situazione drammatica, purtroppo, in continua espansione.

I casi totali nel Mondo sono saliti a 827.419, 115,242 in Italia (il 13,93%); i decessi nel Mondo sono 40.777, 13.915 in Italia (il 34,12%); i casi totali in Europa sono 464.859 (il 24,79% in Italia); i decessi in Europa 30.098 (il 46,23% in Italia); i casi in Sardegna sono 794 (lo 0,69% dei casi riscontrati in Italia); i casi di pazienti guariti in Italia sono 18.278 (36 in Sardegna, l’1,97 per mille); i pazienti in isolamento domiciliare in Italia sono 50.456 (577 in Sardegna, l’1,14%); i ricoverati con sintomi in Italia sono 28.540 (117 in Sardegna, il 4,1 per mille); i pazienti in terapia intensiva sono 4.053 in Italia (24 in Sardegna, il 5,9 per mille); i decessi in Sardegna sono 40 (il 2,8 per mille dei decessi totali in Italia).

