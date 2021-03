La lettura per sostenere la tutela dell’ambiente: Zeddiani, Oristano e Iglesias, fanno rete

Promuovere la tutela e la sostenibilità ambientale attraverso la lettura è l’obiettivo delle amministrazioni comunali di Zeddiani, Oristano e Iglesias che hanno deciso di mettere insieme le forze e partecipare al “Città che legge” 2020 – Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura”.

Le tre Amministrazioni Comunali, già in possesso della qualifica di “Città che legge”, riconosciuta dal Cepell e dal ministero della Cultura, hanno inoltre approvato a livello territoriale il “Patto per la lettura”.

«Le biblioteche del partenariato conducono stabilmente programmi di lettura in collaborazione con Scuole, Centri di aggregazione e Associazioni, partecipando a progetti di diffusione culturale a vari livelli – si legge in una nota congiunta -. Proprio nell’ambito di questa tipologia di progetti l’Amministrazione di Zeddiani ha già avuto modo di collaborare con le Amministrazioni partner.»

Il progetto è stato affidato coordinatore del Centro Giovani di Oristano e del Ceas Aristanis (Centro di Educazione Ambientale ede alla Sostenibilità). Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare la rete già esistente, costituita dai Comuni, dalle Biblioteche e dagli Istituti scolastici di I e II grado, attraverso l’ideazione di una nuova strategia capace di unire cultura del libro e partecipazione giovanile, coinvolgendo Centri di Aggregazione Giovanile, Società Sportive e il Centro per l’Educazione Ambientale, poiché attivi nelle politiche giovanili locali; e si sviluppa secondo un approccio capace di rendere protagonista ciascun partner della rete attraverso una serie di attività ed eventi distribuiti equamente sui rispettivi territori.

Antonio Caria