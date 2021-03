Salvatore Deidda (FdI): «Che fine hanno fatto i ristori promessi al comparto fieristi ed organizzatori di eventi?»

«Non solo i fieristi ma anche gli organizzatori di eventi non lavorano ormai da un anno e dei soldi promessi dal Governo Conte II e nel Decreto Rilancio, la cui graduatoria dei beneficiari è uscita il primo dicembre, molti non hanno ancora ricevuto nulla e non riescono ad avere spiegazioni in merito.»

La denuncia arriva dal deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda che, con il collega Marco Osnato, ha presentato un’interrogazione per sapere i motivi del ritardo e quando, chi ne ha diritto, riceverà i soldi. I due parlamentari di FdI hanno raccolto le proteste degli operatori durante gli incontri virtuali e le iniziative di piazza.